Guedes participa de painel virtual no Fórum Econômico Mundial na sexta-feira

O Ministério da Economia avisou nesta quinta-feira que o ministro Paulo Guedes participa nesta sexta-feira, 21, às 9h30 (horário de Brasília), do painel sobre ‘Perspectivas Econômicas Globais’ no Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês). O evento será realizado de forma virtual e transmitido pela página do Fórum Econômico Mundial na internet.

Além de Guedes, estarão no debate a presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, o presidente do Banco Central do Japão, Kuroda Haruhiko, a ministra das Finanças da Indonésia, Mulyani Indrawati, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.