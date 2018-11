Guedes não participa de reunião da equipe de transição sobre situação fiscal

O futuro ministro da economia, Paulo Guedes, e o economista Marcos Cintra não participam da reunião da equipe de transição sobre a situação fiscal do País, que ocorre na tarde desta quinta-feira, 8, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Guedes retornou ao Rio de Janeiro com o presidente eleito da República, Jair Bolsonaro.

Do lado do atual governo, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, participa das discussões.