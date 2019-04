Guedes: não fui rentista, fui empreendedor e preferia ser professor

Sob forte pressão dos deputados da oposição, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou fazendo um desabafo ao afirmar que pode estar “errando de várias maneiras”, mas que procura fazer o melhor. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Guedes refutou o título de “rentista” dado pelos parlamentares por ter trabalhado no mercado financeiro. Ele disse que ao entrar para o governo “sem dúvida” está perdendo financeiramente e destacou que se desfez de investimentos.

“Eu posso estar errando em várias maneiras. Eu posso estar errado. A única garantia que eu dou é que estou tentando fazer o meu melhor”, desabafou.

Diante da classificação de rentista, o ministro cutucou os políticos. Disse que não gostaria de ser chamado de rentista da mesma maneira que não aponta para um deputado dizendo que ele é praticante da velha política. “Eu não classifico ninguém”, disse.

O ministro disse que é empreendedor, mas que gostaria de ter sido professor. Ele contou que não foi professor porque quando retornou ao Brasil, depois de estudos no exterior, encontrou um ambiente bastante ideologizado, do qual não concordava.

Em relação aos pedidos dos deputados para apresentação dos cálculos da reforma, Guedes disse que as simulações estão à disposição pelo grupo técnico do Ministério da Economia. “Essas simulações estão disponíveis com a equipe”, afirmou.

Sobre possível retirada de pontos da reforma, o ministro respondeu que a sua função é colocar a proposta na mesa e deixar para os parlamentares mergulharem fundo quanto quiserem mergulhar.

Guedes insistiu, porém, que o sistema de repartição está condenado em várias frentes no mundo inteiro.

Em relação ao pedido do deputado Paulo Teixeira (PT-SP) para que apresentasse sua declaração de Imposto de Renda, Guedes disse que já a apresentou à Comissão de Ética. “Não é para ganhar (que entrou no governo) é para perder. Não tenha dúvida. É para fazer um Brasil melhor. Há problemas não resolvidos que estão se agudizando”, afirmou.