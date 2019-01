Guedes indica atual presidente da Firjan para comando do Conselho do Sesi

O atual presidente da Federação das Indústrias do Rio Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, foi indicado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, para ocupar a presidência do Conselho Nacional do Sesi.

Segundo nota divulgada pela assessoria de Guedes, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, “aprovou com satisfação a nomeação de Eduardo Eugênio”.

A Firjan integra o Sistema S, que recebe anualmente cerca de R$ 17 bilhões em repasses do governo federal. Essa verba será alvo de cortes, já anunciaram integrantes da equipe de transição e o próprio Guedes. O Sesi também integra o Sistema S.

Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo em meados deste mês, Gouvêa Vieira afirmou que o futuro ministro da Economia “faz muito bem” em pensar no corte de verbas para o Sistema S. Para ele, a indústria deveria ajudar o novo governo a pensar em novas formas de bancar os serviços.

“Não tem cabimento irmos a público para mostrar os benefícios sociais dessas instituições. Isso está dado. A discussão é sobre financiamento”, disse na ocasião. “Queremos debater para salvar o trabalho que fazemos ou será terra arrasada.”