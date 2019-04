Guedes: governo vai inverter dinheiro do pré-sal; 70% para Estados e municípios

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o plano do governo é repassar 70% dos recursos do pré-sal para Estados e municípios. Em evento no qual também estava presente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Guedes defendeu que não haja condicionantes para o repasse desses recursos, mas que, se for da preferência dos parlamentares, pode haver exigência de porcentuais mínimos para educação e saúde.

“Não vou regular o que governador faz com dinheiro, ele é que foi eleito. Do ponto de vista da Fazenda e Petrobras, cessão onerosa será resolvida”, afirmou.

Maia afirmou que vai avaliar se há necessidade de emenda constitucional para fazer esse repasse. Ao sair do evento, Guedes admitiu que há receio de que, passando pelo Congresso Nacional, o processo demore. “Tem que perguntar pra ele Maia, do nosso lado a cessão onerosa vai andar muito bem”, completou.

BPC

No evento, Guedes voltou a falar que o BPC e a aposentadoria rural são “candidatos interessantes” para sair da reforma da Previdência. “Tem coisas que são colocadas na proposta para medir sensibilidade”, afirmou.