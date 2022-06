Guedes: Governo não conseguiu dar aumento para funcionalismo, mas reduziu impostos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 9, que os servidores públicos não terão reajuste salarial em 2022, mas sinalizou que eles devem ser contemplados com aumentos em 2023. As declarações foram feitas durante participação virtual no Fórum da Cadeia Nacional, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

“O governo federal não conseguiu dar aumento para funcionalismo, mas reduziu impostos. O funcionalismo está entendendo que terá aumento para todo mundo ali na frente”, disse.

Segundo Guedes, o Brasil será o primeiro país a sair da crise econômica decorrente da pandemia de covid-19 e da guerra da Ucrânia.

O ministro afirmou que um dos indicativos da melhora do ambiente econômico é a demanda por ações no processo de capitalização Eletrobras.

Para frear a alta de preços, Guedes também pediu aos empresários que travem os preços dos produtos vendidos no Brasil.

“Nova tabela de preços só em 2023, trava os preços, vamos parar de aumentar preços”, fez o apelo o ministro.