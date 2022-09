Economia Guedes: Economia está crescendo 2,6% e sabemos que vamos crescer até o fim do ano

O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou nesta terça-feira, 20, que a economia brasileira está crescendo 2,6% neste ano. “E sabemos que vamos crescer até o fim do ano”, complementou. Em outro momento, afirmou que o País cresce 3%, “com investimentos”.

Dentre suas projeções para o restante do ano, ele disse que a taxa de desemprego deve cair até 8%.

“Vamos ter superávit apesar da redução dos impostos. Somos liberal-democratas”, afirmou. Ele defendeu ainda que a inflação no Brasil já começou a cair e que o País já começou a crescer.

Em sua visão, no atual governo, conforme a arrecadação aumenta, isso é transferido em poder de compra aos consumidores, por meio da redução de impostos

“Então, não desanimem, o período mais difícil já ficou para trás, nós somos de geração que venceu a maior guerra humanitária, sanitária que aconteceu nesse século, na verdade nos últimos 100 anos, sem aumentar a relação dívida/PIB”, disse

O ministro defendeu ainda que a massa salarial dos trabalhadores tem subido e que 100 milhões de brasileiros estão trabalhando atualmente. “Teremos superávit pela primeira vez nos três níveis de governo em 2022”, disse.