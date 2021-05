Guedes diz ter ‘muito respeito’ pela Zona Franca de Manaus

Após ameaças do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Zona Franca de Manaus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou nesta quinta-feira que tem “muito respeito” pela Zona Franca. A fala foi feita durante participação em evento realizado pela Coalizão Indústria.

Em meio aos embates de Bolsonaro com a CPI da Covid no Senado, o presidente chegou a ameaçar a Zona Franca de Manaus para atingir o presidente da Comissão Parlamentar, senador Omar Aziz (PSD), e o senador Eduardo Braga (MDB) – ambos representantes do Amazonas.

“Imagine Manaus sem a Zona Franca. Hein, senador Aziz? Você que fala tanto na CPI, senador Eduardo Braga. Imagine aí o Estado, ou Manaus, sem a Zona Franca?”, disse o presidente em live no dia 20.

A fala de Bolsonaro foi rebatida por diversos parlamentares do Amazonas.