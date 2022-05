Guedes diz que vai ver como redução de impostos pode ser aprofundada

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira, 16, que vai conversar com empresários para “ver como a redução de impostos pode ser aprofundada”. A declaração foi feita na 36ª Edição da Apas Show, evento com empresários do setor de alimentos, e veio após ele mostrar vontade do Executivo de cortar impostos.

Ele voltou a atacar o “custo Brasil” e a defender a redução de impostos e os programas de estímulo à economia anunciados pelo governo durante a crise. “São dois planos Marshall de expansão já contratados, fora os que estamos desenhando”, declarou.

Guedes afirmou também que o governo federal estuda formas de ampliar os investimentos por meio de um “fundo de reconstrução nacional”.

Uma das possibilidades para financiá-lo seria a venda de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em empresas privadas. Em tom crítico, ele citou participações do banco na Petrobras, na JBS e na Marfrig.

“Essa capacidade de investimentos virá do fundo de reconstrução nacional”, declarou Guedes.

Na explicação do ministro, a medida seria tomada diante da “incapacidade do setor público” de fazer investimento. “Em vez de ficar o BNDES sentado em ação, da JBS, a Marfrig, da Petrobras, o BNDES ficava sentado em porção de participações. Não, vamos vender isso e transformar em hidrelétrica em Rondônia”, afirmou o ministro. “Está caindo há 30 anos essa capacidade de investimento. Vamos transformar esse capital público.”