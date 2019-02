Guedes diz que tem tido a melhor interlocução com a classe política

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira, 8, na abertura do seminário Desestatização do Setor Elétrico, no BNDES, que tem tido a melhor interlocução com a classe política. Segundo ele, os políticos já perceberam que o jogo de buscar cargos em estatais para ajudar a financiar eleições não é interessante, porque o orçamento fica comprometido e não sobram recursos para governar.

“A velha política morreu. As estatais não vão mais alimentar essas distorções na democracia. O modelo de política por votos mercenários acabou”, disse ele.

Para o ministro, o presidente Jair Bolsonaro está “dando exemplo de comportamento”. “Tem todo o tipo de zumbi em volta dele (Bolsonaro) e não vi recuar em nenhum ponto”, garantiu Guedes, que defendeu as privatizações e frisou que o processo não poderá interromper o sistema de infraestrutura que já existe no País.

Para ele, o BNDES deverá atuar, em conjunto com os Estados, nesses processos.

“O Brasil era um Saci Pererê, só pulava com a perna esquerda, mas ela estava cansada. Agora vamos pular um pouco com a perna direita”, disse Guedes, frisando que o governo foi eleito com essa plataforma. “A democracia é pujante. Deixa a gente trabalhar quatro anos”, completou.