Guedes defende redução da tributação sobre empresas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quarta-feira, 27, a redução da tributação sobre as empresas e afirmou que a arrecadação deveria ser compensada pelo aumento da cobrança sobre lucros e dividendos.

“Se o mundo todo começa a reduzir impostos sobre as empresas, você precisa fazer isso sem prejudicar a distribuição de renda. Se o brasileiro abre uma empresa nos EUA a um custo tributário de 20% e aqui custa 34%, temos que reduzir no Brasil também para 20%. E aumentamos a tributação de lucros e dividendos para 15% para compensar”, afirmou, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. “Quem é rico e recebe mais dividendos não pode sair em vantagem”, completou.