Guedes afirma que servidores devem ter aumento de salário no próximo ano

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 20, que os servidores públicos devem ter aumento de salário no próximo ano. A declaração foi feita durante o evento em comemoração aos 70 anos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Segundo Guedes, com a redução de gastos com a pandemia, com o aumento da produtividade e com a maior oferta de serviços digitais para a população é possível aumentar os salários dos servidores.

“Os governos passados contrataram 160 mil pessoas liquidamente. Se aposentam por ano de 20 mil a 30 mil por ano. Fizemos o contrário. Os servidores se aposentaram e nós digitalizamos os serviços. A produtividade subiu e pode haver aumento de salário brevemente”, disse.