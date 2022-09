Guedes: Acho que vamos crescer 3% neste ano e a inflação deve ser de 6%

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 15, durante participação no programa Voz do Brasil, que o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 3% em 2022 e a inflação deve chegar a 6% até o fim do ano.

Segundo Guedes, o processo de recuperação da economia brasileira acontece mesmo com previsões pessimistas por parte de economistas e analistas. O ministro ainda declarou que o país é um porto seguro para atrair investimento estrangeiro.

“O Brasil está retomando a trajetória de crescimento, de melhoria de bem estar, de emprego e renda. A taxa de desemprego vai a 8% no fim no ano, a mais baixa nos últimos 15 anos”, disse.

O ministro ainda garantiu que todos os programas sociais do governo Jair Bolsonaro (PL) serão mantidos, com a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 e sem cortes no orçamento do programa Farmácia Popular.