Guardia e Mansueto participam de evento sobre cenário econômico e fiscal em SP

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, participam desde as 9 horas desta quinta-feira, 13, de evento, organizado pela Comunitas em São Paulo, em que se discute o cenário atual e prospectivo da economia brasileira, passando pela situação fiscal do País.

Participam também do encontro os governadores eleitos por Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (DEM) por Goiás, Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, e Helder Barbalho (MDB) pelo Pará. O atual governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, também está no debate.

O futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, foi convidado para o evento, mas pediu ao secretário Mansueto que o representasse no evento.

Guardia, de acordo com sua assessoria de imprensa, deve deixar o local tão logo a reunião seja encerrada. Os demais devem permanecer no local, onde será servido um almoço para o qual está sendo aguardado o governador eleito por São Paulo, João Doria Jr. (PSDB).

A Comunitas é uma organização da sociedade civil brasileira que tem como objetivo contribuir para o aprimoramento dos investimentos sociais corporativos e estimular a participação da iniciativa privada no desenvolvimento social e econômico do País.