Guardia chega na quinta a Buenos Aires para G-20 e acompanhará Temer em agenda

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, chegará na quinta-feira, 29, em Buenos Aires para participar da reunião do G-20 e seu primeiro compromisso público é a reunião de ministros de finanças, às 19h30 (de Brasília).

Na sexta-feira, 30, Guardia participa da reunião de líderes dos Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) às 10 horas. Em seguida passa a acompanhar o presidente da República Michel Temer em uma série de eventos em Buenos Aires.

Um dos primeiros compromisso é a abertura da reunião do G-20, que será feita pelo presidente da Argentina, Mauricio Macri, às 13h30, todos pelo horário de Brasília.

Ainda à tarde, a agenda prevê a primeira sessão da cúpula de líderes do G-20, às 14 horas. Guardia acompanha Temer na reunião bilateral do presidente com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, às 15h40. Logo em seguida, eles participam da segunda sessão plenária dos líderes do G-20.

No sábado, o primeiro compromisso público de Guardia e Temer é a continuação da segunda sessão plenária da cúpula de líderes do G-20, às 11 horas, sempre pelo horário de Brasília. Às 13h15, haverá a terceira sessão plenária.

A cúpula é encerrada às 15 horas com a tradicional foto dos líderes e a divulgação do comunicado final.