GT deu ‘cara do contribuinte’ para a reforma tributária, afirma deputado

O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), afirmou que os membros do grupo de trabalho da reforma tributária fizeram melhorias no texto original do governo para dar “a cara do contribuinte”.

A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 4, durante apresentação do primeiro projeto da reforma pelo grupo de trabalho sobre a lei geral do IBS e da CBS.

“O projeto do governo tinha a cara do Fisco. No GT, demos um pouco a cara do contribuinte”, afirmou Passarinho. O deputado destacou que ainda há uma semana para que os líderes e as bancadas possam pedir alterações na matéria. “O texto é bom, mas ainda temos uma semana para melhorá-lo”, declarou.

Segundo os deputados, a expectativa é de que o plenário da Câmara vote um requerimento de urgência para esse projeto na terça-feira que vem. Os membros do GT também afirmam que seguem com a meta de aprovar o mérito do primeiro projeto de regulamentação na Câmara antes do recesso legislativo.