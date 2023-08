Economia Grupo do Fundo Pátria arremata em leilão 1º lote de rodovias do PR com desconto de 18,25%

25 de agosto de 2023