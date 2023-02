Gripe aviária: RS suspende eventos com pássaros por 90 dias como prevenção

Como forma de prevenção ao risco de entrada, no Brasil, do vírus da gripe aviária, o Estado do Rio Grande do Sul decidiu suspender, por 90 dias a partir de 17 de fevereiro, todos os torneios de canto e exposições de pássaros nativos e exóticos, mesmo aqueles que já tinham autorização emitida.

Conforme nota da Secretaria de Agricultura gaúcha, também foi suspenso, pelo mesmo período, todo e qualquer encontro de criadores de aves.

“A medida atende à Instrução Normativa 1/2023, emitida de forma conjunta entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), como forma preventiva à gripe aviária”, cita a pasta.

Embora tenham sido registrados casos de gripe aviária de alta patogenicidade em países vizinhos, como Argentina e Uruguai, o Brasil ainda é livre da doença. Diante disso, o governo gaúcho disse ter aumentado a vigilância e as medidas preventivas, “já que a exposição às aves silvestres migratórias infectadas é o principal fator de risco de transmissão para as aves domésticas”.