Greve continua ao menos até amanhã, diz presidente de sindicato do DF

O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Distrito Federal, Edimar Rosa de Souza, disse que a greve deve continuar, pelo menos, até esta quarta-feira, 23, quando estão previstas duas reuniões importantes. Todos os presidentes de sindicatos e associações de caminhoneiros do Brasil vão ter uma reunião com a Confederação Nacional, em Brasília.

No encontro, às 10h, eles decidem se aceitam ou não a redução temporária de 10% no preço do diesel, anunciada pela Petrobras por um período de 15 dias. Às 14h, os sindicalistas têm reunião na Casa Civil, com o ministro Eliseu Padilha.