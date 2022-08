Grécia planeja subsídio de 1,9 bilhão de euros para energia em setembro

O governo da Grécia planeja fornecer 1,9 bilhão de euros (US$ 1,89 bilhão) em subsídios no próximo mês para ajudar famílias e empresas a lidar com o aumento dos preços da eletricidade, anunciou o ministro do Meio Ambiente e Energia nesta terça-feira, 23.

A Grécia é um dos vários países europeus que usam subsídios para ajudar empresas e moradores a atender aos crescentes custos de energia desencadeados pela guerra da Rússia na Ucrânia.

O valor que o governo grego planeja compensar em setembro é superior a 1,1 bilhão de euros em agosto.

“Teremos um inverno cheio de desafios e dificuldades em relação à adequação da oferta e preços de energia”, disse Kostas Skrekas em um comunicado televisionado onde anuncia o subsídio de setembro.

Citando os preços de energia em espiral desencadeada pela guerra na Ucrânia, Skrekas disse que o subsídio se aplicará a cerca de 6 milhões de residências, independentemente do nível de renda ou se a energia fornecida é para uma residência principal ou secundária.