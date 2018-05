Grécia diz que turbulência italiana não retardará volta ao mercado de bônus

O governo grego afirmou nesta terça-feira que as turbulências no mercado financeiro, causadas pela crise política na Itália, não mudaram os planos de conseguir um retorno total aos mercados de bônus neste ano. Porta-voz da administração de Atenas, Dimitris Tzanakopoulos disse que a Grécia está “preocupada” com os acontecimentos na Itália, mas não viu necessidade de alterar seus planos, assim que os gregos passarem pelo terceiro pacote internacional de ajuda, no fim de agosto.

O fracasso de dois partidos populistas italianos em resolver um impasse com o presidente do país e formar um governo gerou uma onda de venda de ativos nos mercados globais. Isso elevou o custo dos empréstimos do governo grego, pressionando ainda o mercado acionário em países da chamada periferia da zona do euro, inclusive a Grécia, sobretudo por causa de ações do setor financeiro.

O governo grego se opõe firmemente a buscar uma linha de crédito preventiva após o pacote de ajuda, com o argumento de que precisa retomar o controle de sua economia, após oito anos de condições duras exigidas pelos credores. Fonte: Associated Press.