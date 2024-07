Grandes bancos dos EUA anunciam aumento de dividendos e programa de recompra após teste do Fed

Alguns dos principais bancos dos Estados Unidos anunciaram aumentos dos dividendos e programa de recompras de ações após o fechamento dos mercados em Nova York nesta sexta-feira. Os comunicados ocorreram após a divulgação de teste de estresse do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na última quarta. Entre as instituições, estão JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo e Bank Of America.

O JPMorgan planeja aumentar os dividendos de US$ 1,15 para US$ 1,25, além de um programa de recompra de ações de US$ 30 bilhões.

O Morgan Stanley anunciou alta de US$ 0,075 em seus dividendos, além de uma renovação da autorização para uma recompra de ações de US$ 20 bilhões.

O Wells Fargo espera aumentar no terceiro trimestre os dividendos de US$ 0,35 para US$ 0,40 por ação, o que ainda depende da aprovação do conselho.

Já o Bank of America espera aumentar os dividendos para US$ 0,26 por ação.

*Com informações Dow Jones Newswires.