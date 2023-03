Grande problema hoje é a insanidade monetária do BC, diz Marinho, sobre Selic

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira, 29, que o grande problema hoje no País é a insanidade monetária do Banco Central de manter o patamar alto da Selic, hoje a 13,75%. Na sua avaliação, não faz sentido manter o juros no nível atual, que sacrifica a geração e retomada da economia.

“Acredito e espero que ele (Banco Central) esqueça quais as razões da manutenção da Selic e analise realmente a economia brasileira para tomar decisão na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária). Não faz sentido manutenção do juros no patamar que está”, disse Marinho aos jornalistas, após divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). “Se o Banco Central colaborar, a economia vai voar”, continuou.

Em crítica à decisão tomada pelo BC, Marinho afirmou que não se controla a inflação somente com taxa de juros e restrição de crédito.

Ele disse que é preciso chamar atenção dos tomadores que têm previsibilidade de crescimento de massa salarial para que possam investir no aumento da produção. “Se tem mais produção, você trabalha para controle da inflação”, afirmou.

Na avaliação do ministro, é preciso promover competição no mercado para promover alavancagem na economia.