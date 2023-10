Grande investidores têm capacidade de induzir boas práticas, diz presidente do BB

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou que os grandes investidores corporativos, como os fundos de pensão, podem influenciar o mercado para favorecer a adesão a parâmetros ESG. “Os grandes investidores institucionais têm posição de liderança no mercado, com capacidade de induzir boas práticas e governança.”

A executiva afirmou que a aderência às práticas ESG “melhora a qualidade dos ativos e cria um ambiente de negócios mais saudável”.

E frisou que o BB demonstra seu compromisso com a boa governança ao se apoiar em decisões colegiadas e segregar funções.

Para ela, a agenda da sustentabilidade não concorre com a busca por rentabilidade. “Não há como ser rentável sem ser sustentável.”

A executiva participou do Siga – Seminário de Investimentos, Governança e Aspectos Jurídicos da Previdência Complementar, no centro de convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, na região central do Rio.