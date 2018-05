Graças ao trem, Bauru está alheia a greve

Ao contrário do que acontece no restante do interior paulista, em Bauru não há corrida para abastecimento. Há muitos anos, a cidade é abastecida por trens que saem diretamente dos terminais da Replan (Refinaria de Paulínia), na região de Campinas. Conforme a concessionária da ferrovia, a cidade é a única abastecida por seus trens.

Gasolina e diesel são entregues a três unidades de recebimento na cidade do interior, de onde o combustível é distribuído para os postos. Apesar de a população – de 372 mil habitantes – não estar sentindo a falta de gasolina e diesel, esses combustíveis não estão chegando às cidades do entorno, por causa dos bloqueios em rodovias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.