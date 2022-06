Governos da Bahia e do Tocantins assinam acordo para demarcação de divisa

Os Estados da Bahia e do Tocantins firmaram nesta quarta-feira (1º), acordo mútuo de demarcação de divisa. A limitação da divisa entre os Estados era um pedido de mais de 30 anos de produtores rurais da região. O acordo foi feito conforme divisa estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A assinatura do acordo foi feira pelos governadores de ambos os Estados durante a abertura da 16ª edição da Bahia Farm Show, uma das três maiores feiras do agronegócio do País, realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). “É simbólico firmamos este acordo de ambas partes, que dará segurança jurídica aos produtores rurais do oeste baiano. A materialização será feita em cooperação dos dois Estados”, disse o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), destacou que a regulamentação da divisa era uma demanda antiga do setor produtivo. “Formalizamos a integração e regulamentação da divisa que há décadas o setor produtivo da região esperava”, disse.

O presidente da Aiba, Odacil Ranzi, destacou a importância do acordo para segurança jurídica do agronegócio do Oeste Baiano. “Esse acordo traz segurança jurídica para produzir e comercializar na região”, afirmou.

*A jornalista viaja a convite da Aiba.