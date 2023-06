Governo quer garantir alimentos com preços acessíveis e sustentáveis, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o governo quer garantir aos brasileiros alimentos com preços acessíveis e de caráter sustentável a partir do Plano Safra da Agricultura Familiar. “Precisamos produzir alimentos saudáveis para que o Brasil saia do mapa da fome”, declarou o ministro, na solenidade de lançamento do programa.

Ele agradeceu os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Carlos Fávaro (Agricultura) pela parceria na formatação do projeto. “O Plano Safra Familiar será decisivo para fortalecer a capacidade produtiva da agricultura familiar”, acrescentou.

Paulo Teixeira negou que haja uma contradição entre as agriculturas empresarial e familiar, mas salientou que a área gerenciada pela sua Pasta tem “questões específicas” e, por isso, precisa de “atenção especial”. “A agricultura empresarial ajuda a alimentar o mundo”, acenou o ministro para o grande agronegócio.

No discurso, o chefe do Desenvolvimento Agrário ainda criticou o Banco Central, como tem feito o governo como um todo, pela manutenção da Selic em 13,75% ao ano e comemorou o lançamento, a ser marcado, do Programa Mais Alimentos. “É a menina dos olhos do presidente Lula”, afirmou sobre o projeto.