Governo que está entrando é mais um aliado do ajuste fiscal, diz Mansueto

Após reunião com integrantes da equipe do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o novo governo é um aliado pelo ajuste fiscal. Questionado sobre um possível convite para integrar o governo eleito de Jair Bolsonaro, Mansueto disse que não conversou sobre isso.

O secretário voltou a falar do nível das despesas obrigatórias no Orçamento e defendeu a aprovação da reforma da Previdência. Questionado se mudanças menores que não dependam da aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) resolvem o problema, Mansueto avaliou que qualquer avanço é bem-vindo, mas lembrou que qualquer proposta só terá efeito nas contas públicas em médio e longo prazo. “Aprovar alterações na Previdência ainda este ano é ótimo, mas, se ficar para 2019, também não é o fim do mundo”, acrescentou.