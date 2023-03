Governo publica nomeação de Enio Verri como diretor-geral brasileira de Itaipu

O governo oficializou a troca no comando de Itaipu na noite de ontem, e exonerou o vice-almirante da Marinha, Anatalício Risden Júnior do comando da usina binacional de Itaipu. Em seu lugar, foi nomeado o deputado federal e economista Enio Verri (PT) com mandato até maio de 2027 e comandará a hidrelétrica no momento em que o Anexo C do Tratado de Itaipu será revisto entre Brasil e Paraguai.

A troca foi publicada por meio de decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite de ontem. O nome de Verri para ficar à frente da usina não era uma novidade, uma vez que já havia uma sinalização do governo de que o deputado ocuparia o posto.

O novo diretor-presidente de Itaipu é especialista em teoria econômica, com mestrado e doutorado em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo (USP).

Risden Júnior foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro numa onda de militarização da usina hidrelétrica na qual o Brasil é sócio do Paraguai, e estava no comando da usina desde janeiro de 2022. Antes ele ocupava a diretoria-financeira de Itaipu.