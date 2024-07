Governo publica decreto que cria Programa Coopera Mais Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que institui o Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo, do Associativismo e dos Empreendimentos Solidários da Agricultura Familiar – Coopera Mais Brasil, anunciado na quarta-feira, 3, no âmbito do Plano Safra 2024/25. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 4, entre os eixos do programa estão produção; infraestrutura e logística; abastecimento, comercialização institucional e acesso a mercados; fomento, crédito e financiamento; identidade produtiva e modelos tradicionais de cooperação; e geração e difusão do conhecimento.