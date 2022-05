Governo nomeia ex-Aneel para diretoria da Itaipu e reconduz diretores atuais

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, decidiram reconduzir membros da Diretoria Executiva da Itaipu Binacional e nomear o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) André Pepitone da Nóbrega como novo integrante do colegiado, para exercer a função de diretor financeiro executivo da empresa.

Os decretos com as reconduções e a nomeação de Pepitone na empresa estão no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 17.

De acordo com os atos, foram reconduzidos AnataliciO Risden Junior (Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional); Mariana Favoreto Thiele (Diretora Jurídica); David Rodrigues Krug (Diretor Técnico Executivo); Luiz Felipe Kraemer Carbonell (Diretor de Coordenação); e Paulo Roberto da Silva Xavier (Diretor Administrativo).

Todos eles terão um novo mandato nos cargos, que segue até 16 de maio de 2027. O mandato de Pepitone também terá a mesma duração.

A exoneração de Pepitone da Aneel também está formalizada na publicação desta terça-feira, 17. Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou mais cedo, com a saída de Pepitone, cujo mandato inicialmente terminaria em agosto, a diretora substituta Camila Bomfim ficará à frente da agência.

A previsão é que ela assuma o cargo ainda nesta semana e permaneça até agosto, quando o diretor Sandoval Feitosa, que já teve sua indicação aprovada pelo Senado, tomará posse para comandar a agência.

O Diário Oficial traz ainda a exoneração de Elisa Bastos Silva do cargo de diretora da Aneel. Com o término do mandato dela, Agnes Maria de Aragão da Costa foi indicada à vaga pelo presidente Bolsonaro e, em seguida, teve seu nome aprovado pelo Senado. Agnes e outros diretores chancelados pelos parlamentares foram nomeados no mês passado para os postos na agência.