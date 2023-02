Governo negocia retomada em fábrica da Ford na BA, diz ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o governo federal está negociando a retomada da antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. “Governo Lula negocia a retomada da Ford na Bahia, com isto, reaquecendo importantes polos industriais do Nordeste”, escreveu o ministro em publicação na sua conta oficial do Twitter.

Na postagem, Marinho compartilhou uma matéria da revista Veja que diz que o governo trata da reabertura da planta com investidores chineses para produção de carros elétricos.

A planta de Camaçari foi desativada pela Ford no início de 2021, em meio ao encerramento das suas atividades produtivas no País.

No ano passado, rumores apontavam que a montadora chinesa BYD, uma das líderes mundiais na fabricação de carros elétricos, estava interessada na unidade baiana.

No fim de novembro do ano passado, o então governador da Bahia e atual ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a BYD ocuparia as instalações da Ford, mas na ocasião a montadora disse que assinou protocolo de intenções com o governo, havendo ainda pendências em análise.