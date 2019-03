Governo não vai descontinuar Valec neste momento, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou a senadores que o governo estuda o futuro da Valec, empresa pública responsável pelas ferrovias brasileiras. Segundo ele, uma primeira avaliação técnica mostra que há “duplicidade entre as missões da Valec e do Dnit”, mas ponderou que não há pressa na liquidação da estatal.

“Não vamos descontinuar Valec neste momento, não estamos com pressa”, disse, completando: “Há uma missão ferroviária importante, não sei se vai ser na Valec ou outro órgão. Questões vão ser estudadas com carinho, cuidado e respeito, com a sobriedade que merecem”.

Ele ainda destacou que, caso a decisão seja por acabar com a empresa, estuda-se como será reaproveitado o quadro de pessoal da Valec.

Aéreas

Freitas afirmou em audiência pública no Senado Federal que há pelo menos duas empresas aéreas “engatilhadas para entrar no mercado brasileiro”. Segundo ele, as companhias esperam a aprovação da medida provisória que abre o mercado ao capital estrangeiro.

Questionado pelos senadores sobre o risco de que o mercado de trabalho brasileiro sofra com a entrada dos estrangeiros, Freitas destacou que as empresas terão que seguir o Código Brasileiro de Aeronáutica e serão obrigadas a operar com tripulação brasileira. “São mais voos, mais emprego.”