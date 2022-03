Governo lança programa de inserção profissional Caminho Digital

Uma terceira medida lançada nesta sexta-feira pelo governo federal é a criação do Programa Caminho Digital, que visa oferecer capacitação digital e inserção profissional aos participantes. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), mais de 5 milhões de trabalhadores serão capacitados. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Microsoft Brasil. Segundo o governo, vai oferecer mais de 40 cursos gratuitos em habilidades digitais.

“Além dos cursos, a plataforma oferece um teste de carreira, que busca auxiliar o trabalhador na escolha do curso mais adequado de acordo com suas pretensões profissionais”, aponta o comunicado da Secom.

No âmbito deste programa, também será assinado um protocolo de intenções com diversas instituições, públicas e privadas, que atuarão como parceiras do Executivo para divulgação e mobilização de público para as ações de qualificação profissional.

Mais cedo, o governo federal lançou novas medidas no âmbito do Programa Renda e Oportunidade, capitaneado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em evento no Palácio do Planalto. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, as duas Medidas Provisórias visam regulamentar novas formas de trabalho, fomentar a proteção previdenciária e proteger trabalhadores e famílias em situações de calamidade pública.