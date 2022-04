Governo indica José Mauro Ferreira Coelho para presidente da Petrobras

O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou há pouco uma nova relação de indicados para o Conselho de Administração da Petrobras, incluindo o nome do ex-secretário do MME José Mauro Coelho para a presidência da estatal, e o conselheiro Marcio Weber para a presidência do Conselho.

As indicações acontecem dias após os primeiros indicados pela União – o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o economista Adriano Pires – terem desistido de concorrer aos cargos por conflito de interesses.

Os demais nomes indicados para serem votados na próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 13 de abril permanecem os mesmoS da primeira lista, com a inclusão dos novos indicados: Marcio Andrade Weber; Jose Mauro Ferreira Coelho; Sonia Julia Sulzbeck Villalobos; Ruy Flaks Schneider; Luiz Henrique Caroli; Murilo Marroquim de Souza; Carlos Eduardo Lessa Brandão e Eduardo Karrer.