Governo fará roadshow para atrair investidores e terminar Angra 3

O Ministério de Minas e Energia (MME) planeja fazer um roadshow em março para atrair investidores e finalizar a usina nuclear Angra 3, disse nesta quarta-feira, 6, a secretária-executiva do MME, Marisete Dadald, em reunião com a diretoria da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan). De acordo com o presidente da Abdan, Celso Cunha, o edital para Angra 3 deve ser publicado em julho de 2020.

Os encontros com os investidores também serão usados para definir a modelagem da entrada de um sócio privado no empreendimento, um fato inédito no Brasil, que até então mantinha o setor nuclear totalmente estatal. A ideia é manter o controle, porém encontrar parceiros dispostos a investir na conclusão da obra.

“Ouvimos da secretária Marisete que em 30 dias já estará organizado um roadshow com potenciais investidores para discutir os riscos, os recursos e a busca de um modelo que seja interessante para sociedade, governo e mercado”, disse Cunha, acrescentando a secretária deixou claro que “a conclusão de Angra 3 é prioridade”.

O executivo disse também que o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Reive Barros, revelou que os planos do MME não são apenas para Angra 3. Segundo ele, Barros declarou na reunião que “tudo sinaliza que novos projeto de plantas nucleares para o Brasil acontecerão”, e que a retomada das obras de Angra 3 facilitaria o processo.