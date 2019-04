Governo fará road-show com Estados para ajudá-los em privatizações

A Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia vai fazer road-shows com os dez principais Estados brasileiros para ajudá-los no processo de desestatização, conforme o secretário de Desestatização, Salim Mattar. Participarão dessas reuniões, segundo ele, a Caixa Econômica Federal, o BNDES e a secretaria do Tesouro, que serão liderados pela secretaria de desestatização.

“Vamos ajuda-los (os Estados) nas desestatizações e privatizações. Vamos fazer road-shows como vocês”, disse ele a uma plateia composta principalmente por representantes do mercado financeiro, durante a sexta edição do Bradesco BBI Brazil Investment Forum, que acontece entre a terça-feira, 2, quarta-feira, 3, em São Paulo.

De acordo com Mattar, ele já teve conversas com Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Informou ainda que também foi procurado pelo Distrito Federal.

Do lado das empresas estatais, que somam 440, sendo 134 sob o controle da União, Mattar afirmou que Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e BNDES serão mantidos e não serão privatizados. Voltou a destacar, contudo, a necessidade de reduzir a participação dos bancos estatais no crédito.

“O BNDES foi usado de forma politicamente incorreta. Vamos desalavancar o BNDES. Queremos um BNDES profissional”, destacou.

Ele ainda comparou a situação do Brasil em termos de estatais à China. “A China tem 51.341 estatais. Diante da China, fico até tranquilo. Achei que meu desafio fosse grande, mas o desafio fica menor quando olhamos para a China”, comparou Mattar, que foi aplaudido por cerca de um minuto após sua apresentação, no evento do Bradesco BBI.

O secretário lembrou que a meta do governo é privatizar US$ 20 bilhões em 2019. Até agora, cerca de US$ 1 bilhão foi movimentado, conforme ele.