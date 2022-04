Governo espera que análise da Eletrobras no TCU ocorra sem vista, diz secretário

O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, afirmou nesta terça-feira, 19, que o governo espera que o julgamento da segunda etapa da privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU) ocorra sem um pedido de vista. Segundo ele, a equipe econômica está em conversas com os ministros da Corte para definir um prazo menor para essa análise adicional. As declarações foram dadas durante videoconferência organizada pelo Necton Investimentos.

“Estamos em oração profunda, com velas acesas em todas as salas, para que o tema (Eletrobras) seja apreciado (pelo TCU) sem pedido de vista. Esperamos essa sensibilidade. Temos a informação de que haverá um pedido de vista. Estamos conversando com o tribunal para que esse pedido tenha um prazo porque o tema já está em análise por todos os ministros”, disse ele.

Servidores

Guaranys ainda afirmou que a decisão de conceder um reajuste de 5% para os servidores públicos federais cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Segundo ele, a posição técnica do Ministério da Economia é contra o aumento de salários.

Reforma tributária

Durante o evento, o secretário-executivo da Economia também defendeu que a população e a sociedade civil organizada deve cobrar do Congresso a aprovação da reforma tributária, mesmo em ano eleitoral.