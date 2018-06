Governo espera fazer mais um leilão de pré-sal este ano

Além das quatro áreas que vão a leilão nesta quinta-feira, 7, o governo contava em licitar também o bloco Saturno, retirado a pedido do Ministério de Minas e Energia. A área foi incluída na 5.ª Rodada de Partilha, marcada para 28 de setembro.

A ideia é realizar mais um leilão de pré-sal neste ano. Mas, para isso, terá de chegar a acordo com a Petrobrás sobre contrato firmado em 2010 para ceder 5 bilhões de barris de óleo equivalente à estatal. Como a descoberta superou o volume, parte excedente deve ser oferecida ao mercado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.