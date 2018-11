Governo do Reino Unido diz ter capacidade de fazer acordo comercial com EUA

O governo do Reino Unido disse nesta terça-feira que possui toda capacidade de fechar um acordo comercial com os EUA quando o país deixar a União Europeia (Brexit) e que está preparando “as bases para um acordo ambicioso com os EUA através de nossos grupos de trabalho conjuntos, que se reuniram cinco vezes até agora”.

A resposta, que veio por meio de um comunicado, foi elaborada depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que é preciso verificar os pormenores do pacto firmado pelo país com a União Europeia (UE), porque os britânicos “podem não ser capazes de negociar conosco” após a saída do bloco comum.

De acordo com o governo britânico, a declaração política com “a qual concordamos com a UE é muito clara de que teremos uma política comercial independente para que o Reino Unido possa assinar acordos comerciais com países do mundo todo – inclusive com os EUA”.

O governo britânico afirmou ainda que está trabalhando arduamente para garantir a transição dos acordos comerciais que a UE assinou com outros países, como o Canadá e o Japão.

“Depois que deixarmos a UE em março do próximo ano, ocuparemos nosso assento independente na OMC Organização Mundial do Comércio, onde desempenharemos um papel ativo nas negociações e seremos fortes defensores do sistema de comércio global baseado em regras”, afirmou o governo do Reino Unido.