Governo de SP realizará feirão de imóveis com R$ 20 milhões em subsídios

A Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo vai realizar no próximo fim de semana o 3º Feirão de Imóveis – Seu Sonho, Nosso Compromisso, com oferta de moradias populares novas em condições especiais.

O feirão reunirá 33 incorporadoras e mais 15 mil imóveis, entre unidades na planta, em obras e recém-construídos, espalhadas por cerca de 40 municípios paulistas. As empresas prometem desconto no valor dos imóveis, além de custeio da documentação necessária, como registro do imóvel e pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

O feirão será aberto para toda a população. Por sua vez, funcionários públicos estaduais e beneficiários do auxílio-moradia receberão subsídios para a compra da moradia. O orçamento do governo disponível para incentivos é de R$ 20 milhões. Nas edições de 2016 e 2017, o feirão teve um total de R$ 36,3 milhões em aportes.

O subsídio será concedido na forma de um “cheque-moradia”, com valor de R$ 5 mil a R$ 40 mil, dependendo da localização do imóvel e da renda do servidor. Para ter acesso ao subsídio, os beneficiários devem ter renda familiar bruta mensal de até R$ 5.280. Já os financiamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal, gestora do programa Minha Casa Minha Vida.

O evento é realizado em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) e o Sindicato da Habitação (Secovi).

O feirão será realizado nos dias 1º e 2 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera – Rua Manuel da Nóbrega 1361 – São Paulo – das 8 horas às 20 horas.