Governo de SP leiloa R$ 38 milhões em créditos de ICMS no dia 1º de julho

O governo de São Paulo realiza, na próxima quinta-feira, 1º de julho, o leilão de 250 cotas de créditos acumulados do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) no valor de R$ 38 milhões. O certame é organizado pelo banco Desenvolve SP.

O leilão será eletrônico e ocorrerá das 10 horas ao meio-dia, via plataforma da B3. Para participar, os interessados devem enviar declaração até esta terça-feira, 29.

Os créditos ICMS de instituições avícolas que utilizaram o imposto como garantia de financiamento e não quitaram ao final do prazo de pagamento serão utilizados para cobrir tais débitos e leiloados com deságio inicial de 8%. A operação salda a dívida dos avicultores e beneficia as empresas que arrematam as cotas leiloadas.

O leilão de ICMS é uma oportunidade de redução de despesas com impostos para as empresas.

Estão aptas a participar do certame as empresas contribuintes de ICMS no Estado de São Paulo que apresentem propostas com deságio inicial de 8% por cota.

O edital do novo leilão com todos os prazos e informações já está disponível no site do Desenvolve SP.