Governo de SP estuda viabilidade de nova concessão de rodovias

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) vai conduzir estudos de viabilidade de uma nova concessão de rodovias no Estado, conforme aprovado pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização. A intenção do governo é oferecer um novo lote rodoviário com cerca de 1 mil quilômetros, incluindo trechos administrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) e sob operação da Centrovias, cujo contrato de concessão termina em junho de 2019.

Ainda de acordo com informações da Artesp, estudos preliminares apontam investimentos de R$ 9 bilhões na nova concessão para obras de ampliação, além de restauração da malha atualmente não concedida, instalação de novos equipamentos e outras intervenções pontuais.

O projeto prevê ampliação e recuperação do sistema rodoviário, redução de até 22% na tarifa quilométrica em relação à cobrança atual, implantação de rede WiFi ao longo do trecho concedido e possibilidade contratual de implantação de cobrança de tarifa por trecho percorrido (ponto a ponto) e flexível.

A nova concessão irá incorporar cerca de 800 quilômetros de trechos atualmente sob operação do DER-SP. Estão previstas as duplicações de cerca de 120 quilômetros da SP-294, entre Marília e Parapuã, de 95 quilômetros da SP-304, entre São Pedro e Jaú, e 6 quilômetros de duplicação na SP-308, na região de Charqueada.

Já no trecho atualmente administrado pela Centrovias, as principais intervenções deverão ocorrer na SP-310, entre Cordeirópolis e São Carlos, com previsão de implantação de cerca de 15 quilômetros de marginais em trechos urbanos e mais 75 de faixas adicionais.