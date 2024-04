Governo de SP e Mercado Livre anunciam investimento recorde de R$ 8 bilhões em 2024

Tarcísio de Freitas recebeu comando da gigante de tecnologia nesta terça-feira (23) - Foto: Divulgação

O estado de São Paulo será o destino de um investimento anual recorde de R$ 8 bilhões do Mercado Livre em 2024. O anúncio do aporte acontece nesta terça-feira (23), no Palácio dos Bandeirantes, após reunião entre o governador Tarcísio de Freitas e autoridades da gestão paulista com Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, e executivos da gigante latino-americana de comércio eletrônico e serviços financeiros.

“A diversificação da economia de São Paulo ganha um impulso ainda maior neste ano com a confirmação do investimento recorde do Mercado Livre em nosso estado. Estes R$ 8 bilhões representam a confiança de uma das maiores plataformas globais de tecnologia na transformação digital e nas medidas de desburocratização que o Governo de São Paulo vem implementando desde o início de 2023 para facilitar a vida de quem empreende e gera oportunidades”, afirmou Tarcísio.

Com o anúncio desta terça, São Paulo vai concentrar 35% do total de R$ 23 bilhões que o Mercado Livre vai investir no Brasil ao longo deste ano. Além disso, o estado vai concentrar 64% de todo o plano de contratações da plataforma no país em 2024, o que vai gerar mais de 4,2 mil novos postos de trabalho na economia paulista.

O valor inclui alocação em bens de capital e uma parcela de despesas operacionais estratégicas. O objetivo é acelerar ainda mais o desenvolvimento dos negócios da companhia nos próximos anos, com foco em serviços financeiros, tecnologia e logística.

Além da sede do Mercado Livre no Brasil, em Osasco, São Paulo também concentra quatro dos 10 centros de distribuição fulfillment – galpões que armazenam as mercadorias de um e-commerce – da empresa em operação no país, além de dezenas de operações logísticas complementares e integradas à rede nacional gerenciada pela plataforma.