Economia Governo de Cingapura compra ações da TOTVS e passa a deter 6,4% do capital social

A TOTVS informou que o governo de Cingapura passou a deter de forma isolada 4,912% do capital social da companhia, o que corresponde a 30.316.119 ações ordinárias. De acordo com o comunicado da empresa brasileira, a participação da GIC subiu para 6,426% do capital social da TOTVS.

As ações estão em posse do GIC Private Limited, que representa o governo e a autoridade monetária do país asiático.

De acordo com a companhia de tecnologia, a representante do governo de Cingapura informou, por meio de correspondência, que a alienação da participação societária não tem o objetivo de alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da TOTVS.