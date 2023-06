Governo da França anuncia início de produção em fábrica de chips e maior investimento no setor

O ministro da Economia e Soberania Industrial e Digital da França, Bruno Le Maire, anunciou nesta segunda-feira, 5, o início da produção em uma nova fábrica de componentes de semicondutores, gerida pelas empresas STMicroelectronics e GlobalFoundries em Crolles, na região de Grenoble, e a assinatura do contrato de auxílio estatal. O investimento total para este projeto é de cerca de 7,5 bilhões de euros, e se beneficia de apoios do estado até um máximo de 2,9 bilhões de euros.

O apoio estatal está previsto na componente de semicondutores do programa France 2030, que representa um total de 5,5 bilhões de euros em cinco anos, e que permitirá duplicar a produção de chips em França até 2028 e desencadear cerca de 18 bilhões de euros de investimentos em o território, segundo o governo francês. Além disso, se a fábrica for mais rentável do que o esperado, parte deste auxílio estatal será reembolsado às autoridades públicas.

Outras autoridades se movem no mesmo sentido, diante de uma disputa global na indústria de chips. De acordo com o plano do Reino Unido, a indústria de semicondutores do país receberá até 1 bilhão de libras (US$ 1,2 bilhão) em investimentos do governo na próxima década. A quantia é bem menor do que Lei de Chips dos EUA, que fornece US$ 52 bilhões em incentivos governamentais, e pelo programa de chips de US$ 43 bilhões de euros (US$ 46 bilhões) da União Europeia.