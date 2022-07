Governo da Argentina eleva impostos sobre ‘dólar turismo’

A Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), organismo de arrecadação de impostos da Argentina, publicou nesta quinta-feira comunicado com “medidas destinadas a fortalecer a frente fiscal”. A autarquia subordinada ao Ministério da Economia informa que, a partir desta quinta-feira, será elevado um imposto que incide sobre operações em moeda estrangeira de 35% a 45%, no chamado “dólar turismo” ou “dólar tarjeta”.

A mudança atinge o consumo em viagens e também gastos no exterior, bem como pagamentos em cartão de crédito para empresas sediadas fora do país, como Netflix ou Spotify, por exemplo.

A nota oficial diz que a decisão é parte das várias medidas adotadas para “garantir o equilíbrio fiscal e promover a solvência do Estado como promotor da atividade econômica”. O aumento dos custos se refletirá, por exemplo, em pagamentos ou retiradas de dinheiro no exterior, bem como para compras em sites e nos contratos com serviços de streaming.