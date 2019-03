Governo britânico mantém postura desafiadora, apesar de revés no Parlamento

O governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, manteve a postura desafiadora mesmo depois de o Parlamento tomar controle parcial do paralisado processo do Brexit, argumentando nesta terça-feira que a manobra ressalta a necessidade de que a proposta de acordo de May para que os britânicos deixem a União Europeia precisa ser aprovada.

Ontem, a Câmara dos Comuns decidiu assumir o controle do cronograma do governo para o Brexit para, nesta quarta-feira (27), votar em alternativas para o acordo negociado por May com a UE.

Hoje, o Ministro de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse à emissora BBC que o governo não vai se comprometer antecipadamente a aceitar a opção a ser apoiada por legisladores porque eles podem apresentar um plano impraticável.

“A melhor forma de sair deste impasse agora é o acordo que foi negociado com a UE que pode ser implementado rapidamente”, disse Hancock, referindo-se ao acordo de May, que foi rejeitado pelo Parlamento em duas ocasiões desde o começo do ano. Fonte: Associated Press.