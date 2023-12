Governo anula desoneração da folha e cria mal-estar com o Congresso

Setores afetados pela decisão do governo afirmaram que a MP traz insegurança jurídica para as empresas e para os trabalhadores já no primeiro dia de 2024

MP foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Washington Costa_MF

O Congresso reagiu mal ontem ao anúncio da medida provisória (MP) apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com medidas que, segundo ele, têm o objetivo de recuperar receitas. Entre dispositivos da MP está a revogação de uma lei aprovada pelo Congresso no dia 14 deste mês que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia que mais empregam no País.

O texto invalida ainda o abatimento de impostos da folha de salários de funcionários de prefeituras de até 142 mil habitantes e cria um teto para que as empresas que ganharam ações contra o Fisco possam descontar de seus impostos.

As três iniciativas serão objeto de uma única MP, que já está na Casa Civil, e cuja data de publicação depende do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei que previa as desonerações no setor privado e nas prefeituras foi promulgada após a derrubada de um veto de Lula à proposta. Agora, a nova MP vai ter de ser discutida parlamentares em até 120 dias.

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), que relatou o projeto de lei no Congresso, criticou a iniciativa do governo. “O mais certo era deixar andar a lei como já foi promulgada e, no decorrer do exercício futuro, discutir outra maneira de ajustar via projeto de lei. E não por medida provisória, cujos efeitos são imediatos”, disse.

Para ele, isso pode gerar uma crise política para o governo Lula em 2024. “Isso dá uma fragilizada na relação do Poder Executivo com o Congresso já que foi um projeto aprovado com ampla maioria na Câmara e no Senado, o governo vetou e o veto foi derrubado também com maioria esmagadora. Aí vem uma medida provisória em cima desse texto? Acho muito perigoso e tende a ferir, a fragilizar a relação do Congresso com o governo”, disse Coronel, que integra a base do governo no Senado.

O governo alegou que a desoneração da folha é inconstitucional, pois a reforma da Previdência, em 2019, vedou a concessão de benefícios tributários sobre contribuições da seguridade social. Os parlamentares afirmaram, porém, que se trata da prorrogação de um benefício existente desde 2011 e que havia sido instituído na gestão Dilma Rousseff (PT).

Haddad disse ontem esperar que o Congresso receba bem a MP. Para ele, as alternativas apresentadas pela equipe econômica não representam uma “afronta” ao Congresso.

REGRA

Pela regra prevista na MP que ainda será publicada, as empresas serão divididas segundo as atividades econômicas que desempenham e terão desconto – de 25% a 50% – na contribuição patronal recolhida só sobre o primeiro salário mínimo de seus funcionários.

A desoneração da folha de pagamentos de 17 setores teria um custo de R$ 12 bilhões em 2024. Com a mudança por meio da nova MP custará R$ 6 bilhões, que serão compensados com a extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado durante a pandemia.

Medida revoga benefício para prefeituras e limita compensação tributária

O pacote anunciado ontem pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) por meio de uma medida provisória (MP) também revoga o abatimento de impostos da folha de salários de funcionários de prefeituras de até 142 mil habitantes e cria um teto para que as empresas que ganharam ações contra a Receita Federal possam descontar de seus impostos a pagar no ano.

O dispositivo que desonerava a folha de pagamento de prefeituras de municípios menores foi inserido no texto pelo Senado, quando a medida provisória original, que debatia a desoneração só para os 17 setores da economia que mais empregam no País, tramitou na Casa.

Para o governo, o mecanismo que favorecia os municípios, assim como no caso do setor privado, também era inconstitucional. Isso porque, alegou o Executivo, a reforma da Previdência proibiu a concessão de novos incentivos tributários por meio do desconto das contribuições que financiam a seguridade social.

Fernando Haddad disse ontem que a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) vai iniciar uma negociação com prefeitos para ver como tratar do tema. O assunto é delicado, pois 2024 é ano de eleição municipal e muitos prefeitos concorrem à reeleição.

DESCONTOS DE IMPOSTOS

A nova MP também mexe no recolhimento de impostos para empresas que ganharam processos na Justiça contra a Receita. A iniciativa cria um teto de 30% para o desconto dos impostos no mesmo ano. Hoje, esse limite não existe.

O teto valerá para dívidas judiciais que superem R$ 10 milhões. Segundo o secretário da Receita Robinson Barreirinhas, a ideia do Fisco é fazer com que esses pagamentos ocorram em até cinco anos. Empresas que tiverem a receber menos do que o valor de corte vão ser reembolsadas mais rapidamente, disse Barreirinhas. As companhias também poderão optar pela via do precatório – pagamento com títulos judiciais.

Haddad voltou a mencionar ontem o caso da Souza Cruz que, conforme mostrou reportagem do Estadão, obteve decisão para deixar de recolher R$ 4,8 bilhões em impostos em 2023. Neste ano, essas compensações retiraram dos cofres da União cerca de R$ 60 bilhões, disse o governo. Com a mudança, a estimativa da Receita é que elas fiquem ao redor de R$ 20 bilhões em 2024.

Setores da economia afetados falam em ‘insegurança jurídica’

Setores afetados pela decisão do governo de revogar a desoneração da folha de pagamento afirmaram, em nota conjunta divulgada na tarde de ontem, que a medida provisória que deverá ser editada pelo governo para elevar a arrecadação “traz insegurança jurídica para as empresas e para os trabalhadores já no primeiro dia do ano de 2024” e criticaram o modo como o governo atuou.

“Não é, em absoluto, razoável que ela (a lei nº 14784/23, que prorroga a desoneração da folha de pagamento por quatro anos) seja imediatamente alterada ou revogada por meio de uma MP, contrariando uma decisão soberana do Congresso, ratificada pelas duas Casas na derrubada ao veto presidencial”, diz o texto publicado pelas entidades setoriais.

As associações afirmaram também que as propostas não “estão claras e sinalizam alterações importantes que não foram discutidas com o Congresso, com o setor empresarial e tampouco com os representantes dos trabalhadores”. “São propostas que não devem ser impostas à sociedade sem discussão prévia ampla e abrangente, por meio de MP”.

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Haroldo Ferreira, disse que a lei promulgada pelo Congresso “mantém os empregos e a competitividade” para os 17 setores afetados. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) “reconhece o esforço do governo para atingir o déficit zero, porém não poderia deixar de se preocupar com a reoneração, que pode impactar parte dos 1,5 milhão de empregos do setor”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.