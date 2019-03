Gol tem seis novos destinos para SP como contrapartida a redução de ICMS

A Gol anunciou seis novos destinos a partir do segundo semestre para a capital paulista. Os voos regulares para o aeroporto de Guarulhos partindo de Cascavel (PR), Passo Fundo (RS), Vitória da Conquista (BA), Sinop (MT), Franca (SP) e Barretos (SP) fazem parte do plano de expansão em contrapartida à redução da alíquota do Imposto Sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) no querosene de aviação.

A iniciativa adotada pelo Governo do Estado de São Paulo é fundamental para o desenvolvimento e estímulo do setor aéreo no País”, afirma o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, por meio de nota.

A partir de agosto, Cascavel, Vitória da Conquista e Passo Fundo terão duas operações diretas e diárias cada; Sinop terá um voo diário a partir de novembro.

Os voos serão com jatos Boeing 737-700 Next, que oferecem wifi e TV ao vivo, como destaca a companhia aérea.